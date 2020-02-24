القبض على مقيم عربي كان يسكن مع المتهمة بخطف الأطفال

"الإخبارية": كان متزوجاً منها عرفياً

نقلت قناة "الإخبارية" اليوم، عن مصادرها، أنه تم القبض على مقيم من جنسية عربية في الخمسين من عمره، كان يقيم مع المتهمة بخطف الأطفال لحوالي ٢٠ عاماً، ولاذا بالفرار قبل أيام من القبض عليها.

وأشارت "الإخبارية" إلى أنه كان متزوجها عرفياً، وسط تضارب المعلومات، ثم ذكرت القناة في تغريدة لها قبل قليل بأنه قُبض عليه.

وقال مراسل "الإخبارية": إن "هذا الهارب قد يوصل الجهات الأمنية للطفل المختطف نسيم حبتور منذ ٢٤ عاماً، من على كورنيش الدمام".