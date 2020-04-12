"آل سبرة" يُشيد بجهود صحة بيشة في مواجهة "كورونا"

"الشهراني": جميع منسوبي الصحة مستمرون في العطاء لمواجهة هذه الجائحة

شكَر محافظ بيشة "محمد بن سعيد آل سبرة"، مدير الشؤون الصحية في المحافظة فالح بن ناصر الشهراني، وجميع منسوبي الصحة، على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أعرب الشهراني عن شكره وامتنانه لمحافظ بيشة على إشادته بجهود أبطال الصحة؛ موضحًا أن جميع منسوبي صحة بيشة مستمرون في العطاء لمواجهة هذه الجائحة؛ سائلًا المولى أن يحمي وطننا الغالي من كل مكروه.