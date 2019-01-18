شرطة مكة تحقق في وفاة شاب آسيوي وجد ميتا داخل منزله بالمعابدة

قامت بجمع الأدلة لتحديد سبب الوفاة ونُقل الجثمان للطب الشرعي للفحص

فتحت شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة بمركز شرطة المعابدة، تحقيقاً موسعاً في وفاة شاب من الجنسية الآسيوية، وُجد ميتاً، عصر اليوم الجمعة، داخل منزله في أحد الأحياء التابعة لمنطقة المعابدة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة بلاغاً يفيد بوجود شخص ميت داخل أحد المنازل في أحد الأحياء التابعة لمنطقة المعابدة، وعند وصول رجال الأمن للموقع وُجد الشاب في الثلاثينبات من عمره من الجنسية الآسيوية ميتاً داخل غرفته الخاصة، وبعد الكشف عليه من قِبل فرق الهلال الأحمر اتضح أنه فارق الحياة.

وبحسب المعلومات فإن الجهات الأمنية تلقت البلاغ من ذويه الذين أفادوا بأنهم وجدوه ميتاً داخل المنزل؛ حيث جرى جمع الاستدلالات اللازمة من قبل الجهات الأمنية لتحديد سبب الوفاة وإحالة الجثمان إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات.

وتولى مركز شرطة المعابدة التحقيق في الحادثة، لمعرفة ملابسات الواقعة.