ابتهاجاً بيوم الوطن ..أمانة جازان تركب 50 مجسماً جمالياً تزيّن الميادين

﻿الإضاءة الخضراء تلوّن المباني والمرافق والميادين الرئيسة والمنشآت البلدية

أنهت أمانة منطقة جازان ضمن استعداداتها لليوم الوطني الـ 91 للمملكة، تركيب 50 مجسماً جمالياً في شوارع مدينة جيزان، تحتوي على بعض العبارات والشعارات الوطنية، إلى جانب عدة تجهيزات مواكبة لهذه المناسبة الكريمة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن أمانة المنطقة قامت بعديد من التجهيزات منها عمل جدارية على سور المطار بامتداد 800م، وزراعة 50 ألف زهرة في شوارع ومدينة جيزان، وتركيب شبك مضيء بمساحة 6000 م2، وتزيين وإنارة الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية، وتركيب لوحات يونيبول وموبي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وبيّن ابن سعيدان أنه تم تركيب الأعلام واللوحات في الطرق العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة جيزان وفي محافظات ومراكز منطقة جازان كافة، إضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسة والمنشآت البلدية احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني المجيد الـ 91 للمملكة، إلى جانب تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني وتقديم كافة الخدمات البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات العامة في عموم منطقة جازان.

ورفع أمين منطقة جازان الاستاذ نايف بن سعيدان، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وإلى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.