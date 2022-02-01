"الخريف" يتفقد بلديات شقراء ويناقش احتياجات المحافظة من المشاريع التطويرية

استقبله البواردي وناقشا حلول منع تكرار الحوادث وإزالة التشوهات البصرية

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بمكتبه بديوان المحافظة، وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، الذي كان في زيارة تفقدية لبلديات المحافظة.

وجرى خلال لقاء الدكتور الخريف بمحافظ شقراء، مناقشة عدد من المواضيع البلدية واحتياجات المحافظة من المشاريع التطويرية، وأهم الخدمات التنموية للمحافظة ومراكزها، كما تناول اللقاء وضع الحلول العاجلة لعلاج تكرار الحوادث في دوار مدخل شقراء الشرقي، وكذا العناية بمدخل شقراء الغربي، وإزالة أي تشوهات بصرية تؤثر على البيئة والأحياء القريبة، إضافة إلى مناقشة حاجات الأحياء الجديدة للإنارة والسفلتة.

بعد ذلك قام وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة ومحافظ شقراء ورئيس بلدية شقراء عبدالمحسن الحمادي ومساعد رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، بجولة تفقدية ميدانية على أهم المشاريع في المحافظة، كان أهمها: مشروع منتزه الملك سلمان في مطل الجبل، ومشروع مسرح شقراء المفتوح.

وتخلل الزيارة تفقُّدُ مشاريع درء السيول التي يجري العمل فيها الآن، للاطلاع على أهم مراحلها المنجزة، والوقوف على أهم الصعوبات والمعوقات، وطرح أهم الحلول لعلاجها وسرعة الانتهاء من تنفيذها.

وقام الجميع بجولة داخل مدينة شقراء، اطلعوا خلالها على المخططات السكنية والحدائق العامة، إضافة إلى القرية التاريخية وأهم معالمها الأثرية.

وخلال الزيارة قام الدكتور الخريف بجولة على أقسام بلدية محافظة شقراء، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات تم خلاله مناقشة المعوقات التي تواجههم.

وكان الدكتور "الخريف" قد زار بلدية القصب وبلدية أشيقر بمحافظة شقراء، وعقد اجتماعًا بمنسوبيها، وناقش أهم المشاريع التنموية، وأهم الصعاب والمعوقات والحلول العاجلة لها، كما قام بجولات ميدانية اطلع خلالها على أهم المشاريع المنفذة، والمشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ ووقف على سير العمل فيها.

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور "الخريف" بما شاهده في المحافظة ومراكزها من مشاريع تنموية وخدمات بلدية ومنجزات؛ مثمنًا دور البلديات التكاملي مع بقية القطاعات الخدمية، ومشيدًا بما لمسه من حرص وإخلاص وبذل من رؤساء البلديات وزملائهم رؤساء الأقسام وموظفي تلك البلديات.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ لحرصه على الوقوف الميداني على حاجات البلديات والخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، ومتابعة مشاريع تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها.