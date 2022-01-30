هل تتحول عضلاتك إلى دهون إذا توقفت عن التدريب؟

عندما تبدأ في ممارسة الرياضة وتمارين رفع الأثقال، فإن جسمك يبدأ تدريجيًا في تقوية عضلاتك وزيادة كتلتك العضلية في غضون أسابيع فقط، لكن ماذا يحدث عندما تتوقف عن التدريب تمامًا؟

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، فعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن العضلات تتحول إلى دهون عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة وتتبنى نمط حياة أكثر خمولًا، فإن هذا ليس هو الحال تمامًا. ذلك لأن تحويل العضلات إلى دهون أمر مستحيل جسديًا، فالأنسجة الدهنية والعضلية لها تركيبات خلوية مختلفة تمامًا.

الخمول يقلل كتلة العضلات

يفقد جسمك كتلة العضلات عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة والتدريب بانتظام، إذا كنت معتادًا على نمط حياة نشط إلى حد ما، فإن قلة الحركة يمكن أن تقلل من حجم وقوة عضلاتك ذلك لأن الخمول يؤدي إلى توجيه تدفق الدم بعيدًا عن عضلاتك، حسب موقع". piedmont "للعناية بالصحة.

ودون هذا الوقود، ستبدأ عضلاتك في الانكماش وخفض الكتلة، والمثير للدهشة أن هذا لا يستغرق وقتًا طويلاً كما هو الحال عند بناء القوة وكتلة العضلات في المقام الأول.