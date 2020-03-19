"بر" أملج تحصد أعلى مستوى في تقييم الحوكمة والشفافية

أكدت حرصها على تحقيق رؤية المملكة 2030

حصدت جمعية "البر" والخدمة الاجتماعية في أملج، أعلى مستوى في تقييم الحوكمة، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا.



جاء ذلك من خلال تطبيقها لمعايير الحوكمة، التي تعزز مبدأ الشفافية والمساءلة؛ وفقًا لمعايير برامج الحوكمة للجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الوجه، والتي تشرف عليها الوزارة.



من جهته قال مدير الجمعية في أملج، سعد سلامة الحمدي: إن الجمعية حرصت على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطبيقها معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة وتطور عمل اللوائح والآليات، بما يعود بالنفع على العديد من المستفيدين التابعين للجمعية في أملج وقراها.