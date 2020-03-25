"كورونا" يقلّص مشتريات الهند من الغاز القطري

"بترونت" أصدرت إخطارًا بتأجيل الشحنات

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم (الأربعاء)، أن شركة بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند؛ أصدرت إخطارًا إلى شركة قطر غاز بإعلان حالة القوة القاهرة؛ لتأجيل تحميل شحنات الغاز الطبيعي المسال المتّفق عليها بموجب صفقات طويلة الأجل، وذلك في ضوء تراجع الطلب المحلي على الغاز.

وذكر أحد المصدرين أنه بعدما فرضت الهند إغلاقًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، يبدو أن الطلب سينخفض بشدة مع تقليص الإنتاج الصناعي إلى حد كبير، وسيتراجع الطلب على الغاز أكثر.

فيروس كورونا الجديد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 04:45 PM

"بترونت" أصدرت إخطارًا بتأجيل الشحنات

"كورونا" يقلّص مشتريات الهند من الغاز القطري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم (الأربعاء)، أن شركة بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند؛ أصدرت إخطارًا إلى شركة قطر غاز بإعلان حالة القوة القاهرة؛ لتأجيل تحميل شحنات الغاز الطبيعي المسال المتّفق عليها بموجب صفقات طويلة الأجل، وذلك في ضوء تراجع الطلب المحلي على الغاز.

وذكر أحد المصدرين أنه بعدما فرضت الهند إغلاقًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، يبدو أن الطلب سينخفض بشدة مع تقليص الإنتاج الصناعي إلى حد كبير، وسيتراجع الطلب على الغاز أكثر.

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فيروس كورونا الجديد

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