الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام

خلال جولات الأمانة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. إغلاق 3 محلات

صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.