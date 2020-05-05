الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام

خلال جولات الأمانة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. إغلاق 3 محلات

صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.

أمانة منطقة الباحة المواد الغذائية

0

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 08:02 PM

خلال جولات الأمانة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. إغلاق 3 محلات

الباحة.. مصادرة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام

صحيفة سبق الإلكترونية

الباحة

3 376

صادرت أمانة منطقة الباحة 570 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وأغلقت 3 محلات.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر قائلة إنه تم مصادرة ٥٧٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وإغلاق ٣ محلات.. واصلت أمانة الباحة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمانة منطقة الباحة المواد الغذائية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020