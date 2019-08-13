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ردًّا على مقولتها في المؤتمر الصحفي: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي

"الفيصل" لصحفية عراقية: لن تكوني يتيمة أبدًا طالما السعودية قائمة

ردّ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على صحفية عراقية خلال المؤتمر الصحفي اليوم؛ بقوله: "لن تكوني يتيمة أبدًا طالما أن المملكة العربية السعودية قائمة"، معربًا عن تقديره لبلاغتها.



وقالت الصحفية العراقية: السلام على بلد يترك البهجة في قلبي بدون مقابل، والسلام على بلد كل أبنائه يحملون شعار حب الوطن من الإيمان.



وأضافت: أنا امرأة يتيمة الأب ويتيمة الوطن، ويسعدني أنني في كل زيارة للمملكة أجد العطف الأبوي كلما يرفع النشيد الوطني للسعودية وأبناؤها يقفون مرددين النشيد في لحظة شموخ؛ فإنني أشتاق أن أعود إلى هذه اللحظة.