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إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة بدءاً من يوم غدٍ وحتى إشعار آخر

تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب وكل البطولات والمسابقات

أعلنت وزارة الرياضة عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر .



وذلك امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة, وبناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، سائلين اللهَ العليَّ القديرَ السلامةَ والصحةَ للجميع.



وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل : تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي، فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع.