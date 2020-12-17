مواطن يسلّم ذئبًا عربيًا إلى مركز تنمية الحياة الفطرية

نقل الحيوان إلى مركز الإيواء لرعايته وإعادة تأهيله

تسلّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ذئًبا عربيًا من المواطن ناصر بن عبدالله العريفي.



وقال المركز إن الذئب قد تم نقله إلى مركز الإيواء لرعايته وإعادة تأهيله قبل إدراجه في برنامج إعادة الإطلاق في المناطق المحمية.



وتقدّم المركز بالشكر للمواطن، تقديرًا لمبادرته ووعيه بالمحافظة على الحياة الفطرية.