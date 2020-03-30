مواد غذائية منتهية وحشرات وقوارض وراء إغلاق مركز تسويق شهير بجازان

رصد تدني مستوى النظافة وضعف كفاءة ثلاجات التبريد وهروب عمالة مخالفة

أغلقت أمانة منطقة جازان محلاً تجاريًا، بعد أن ارتكب ثماني مخالفات صحية، منها وجود مواد غذائية منتهية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة تجهيزات المبنى، وسوء حفظ وتداول للمواد الغذائية، ووجود تسعة عمال دون شهادات صحية، ووجود حشرات وقوارض، وتدني مستوى النظافة، وضعف كفاءة ثلاجات التبريد، وهروب عمالة مخالفة.

وأسفرت الحملة الرقابية بمشاركة الأمانة، والدوريات الأمنية، عن إغلاق محل تجاري شهير، لارتكابه الكثير من المخالفات، وعدم التزامه بالتعليمات الموجهة حيال الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح لـ"سبق" نايف بن سعيدان، أمين منطقة جازان، أن الأمانة والبلديات التابعة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، مبينًا أن إدارته عملت منذ وقت مبكر على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أمين منطقة جازان أن تلك الحملات تأتي بتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.