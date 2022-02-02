"منصور بن ناصر" يحتفل بزواج ابنه "فهد"

صوير- أحمد السهلي: احتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على كريمة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز.



جاء ذلك في حفل بهيج ليلة البارح، بقاعة نيارة للاحتفالات بالرياض، بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.



كما شارك جمع غفير من الشخصيات والمدعوين الذين قدموا للعروسين التهاني والتبريكات وتمنوا لهم السعادة.



"سبق" تتقدم بخالص الأماني والدعوات للعروسين من أجل حياة موفقة وسعيدة.