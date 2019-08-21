"التجارة" تتلف 620 إطار سيارة بخميس مشيط

ضبطت مستودعات لتخزينها خلال جولاتها الرقابية

ضبطت فِرَق وزارة "التجارة والاستثمار"، خلال جولاتها الرقابية في خميس مشيط، مستودعاتٍ يتم فيها تخزين إطارات السيارات المخالفة.

وأتلفت وزارة التجارة 620 إطارًا مستعملًا ومنتهي الصلاحية، واستدعت أصحاب المستودعات لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.