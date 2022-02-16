في الرياض السبت المقبل.. "العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء" في الجلسة الحوارية السابعة

مع البروفيسور في الهندسة الكهربائية وعلوم الكواكب بمعهد كاليفورنيا للتقنية

تعقد الهيئة السعودية للفضاء، السبت المقبل، لقاء حديث الفضاء SPACE TALK بنسخته الافتراضية السابعة تحت عنوان (العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء).

وسينطلق حديث الفضاء بجلسة حوارية مع البروفيسور في الهندسة الكهربائية وعلوم الكواكب في معهد كاليفورنيا للتقنية، المدير السابق لمختبر الدفع النفاث في وكالة الطيران والفضاء الأميركية "NASA" الدكتور تشارلز العشي؛ للحديث عن العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء، ومستقبل استيطان المريخ والقمر، وستحاوره مهندسة الصواريخ والمركبات الفضائية المهندسة مشاعل الشميمري.

ويعد الدكتور تشارلز العشي؛ الحائز عديداً من الجوائز وشهادات التقدير، باحثاً رئيساً في عديدٍ من دراسات "ناسا" للبحث والتطوير، إضافة إلى مشاركته في عديدٍ من دراسات تطوير المهمات الفضائية، منها مهمة ماجلان لكوكب الزهرة، كما ألّف 230 منشوراً في مجالات استكشاف الفضاء والكواكب، ورصد الأرض، ومجالات الاستشعار عن بُعد للموجات المصغرة النشطة "مايكروويف"، انتشار الموجات، النظرية الكهرومغناطيسية، الليزر والبصريات المتكاملة.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء من خلال مبادرة حديث الفضاء لنقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وتعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في تحفيز الإلهام وتشجيع مشاركة المحتوى المتعلق بقطاع الفضاء، من خلال لقاءات مع خبراء في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مبادرة حديث الفضاء تأتي بالشراكة مع مبادرة ThinkTech التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

للتسجيل في حديث الفضاء بنسخته السابعة يُرجى زيارة الرابط :https://s.ssc.gov.sa/adb