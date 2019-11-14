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وُضِع على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يومًا بمعدل 430 ساعة وهو ما ساعد الرئتين

دخل المستشفى بفشل كامل في الجهاز التنفسي.. إنقاذ مريض بعسير بتقنية "الأكمو"

أسهم -بفضل الله- فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، في إنقاذ حياة مريض أُدخل العناية المركزة؛ إثر التهاب حادّ أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي وعدم استجابته لوسائل التنفس الاصطناعي التقليدية.

واستدعت الحالة تدخّل فريق الأكسجة الغشائية "الأكمو" ووضع المريض على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يومًا بمعدل 430 ساعة، وهو ما ساعد في تحسن الرئتين؛ حيث تم فصل أجهزة الدعم الخارجي عن المريض وخروجه من العناية المركزة بعد 35 يومًا.