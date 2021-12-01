"فنون العمارة" تطلق اليوم ميثاق الملك سلمان العمراني

في الحفل المقام بقصر طويق بالحي الدبلوماسي بالرياض

‬برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم، تطلق هيئة فنون العمارة والتصميم مساء اليوم، مبادرة "ميثاق الملك سلمان العمراني"، في الحفل الذي سيقام بقصر طويق في الحي الدبلوماسي بالرياض، بحضور عددٍ من المسؤولين والمهتمين والمتخصصين في فنون العمارة والتصميم.

ويصاحب إطلاق المبادرة حفل افتتاح معرض يُعرّف برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية، وهويتها المتوافقة مع الطبيعة والمناخ والمتسقة مع البيئة المحيطة، التي تظهر تاريخ المملكة وثقافتها وإرثها الحضاري الضارب في جذور التاريخ.

وتهدف المبادرة إلى تأصيل العمارة السلمانية، وتجسيدها من حيث الفلسفة والنهج التصميمي في عدة قيم، حيث يستعرض معرض ميثاق الملك سلمان العمراني الاحتفاء بالرؤية العمرانية الشاملة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويحتوي المعرض مشاريع مميزة حاصلة على جوائز عالمية ومحلية، كما يعرف بقيم ومبادئ الميثاق لتُساعد على توجيه المصممين نحو القيم الثقافية التي ابتدأت في مدينة الرياض، ليصل تأثيرها إلى بقية مناطق المملكة والعالم.