شاهد.. انسيابية مرورية كبيرة مع دخول حافلات الحجاج لمشعر مزدلفة

تنظيم وفق خطة متكاملة تعمل عليه الدوريات منذ الساعات الأولى للنفرة

رصدت عدسة "سبق"، الانسيابية في حركة المرور خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات وصولاً إلى مزدلفة؛ حيث تواجدت دوريات المرور منذ الساعات الأولى للنفرة لتنظيم حركة السير وفق خطة متكاملة تتشارك فيها جهات عدة.



وكانت نقابة السيارات قد جهزت أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ؛ البالغ عددهم 60 ألف حاج في موسم هذا العام وفق الإجراءات الصحية؛ ومن خلال 68 شركة.