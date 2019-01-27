بخماسية في مرمى الفيحاء.. الهلال يغرد منفرداً في صدارة الدوري

بات الهلال يغرد خارج السرب في صدارة الدوري السعودي بعد أن أمطر شباك مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدف رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في إطار منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز وصل الهلال عند حاجز 40 النقطة متفرداً بالصدارة بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 15 بالمركز 13 على جدول الترتيب.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب مع أفضلية نسبية للضيوف، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين لاسيما في النصف الأول من الشوط قبل أن يفرض الهلال إيقاعه على ما تبقى منه.

حاول أصحاب الضيافة منذ البداية مباغتة الهلال بمفاجأة سريعة وتحققت عند الدقيقة 7 عندما ارتكب الحارس علي الحبسي خطأ جسيماً بتسديده كرة في جسم مهاجم الفيحاء إسبريا، الذي تابعها بالمرمى لكن الحكم الهولندي كيفين بلوم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية VAR.

حملت الدقيقة 27 الجديد على لوحة المباراة عندما افتتح الهلال التسجيل بواسطة المحترف الإسباني سوريانو مستغلاً كرة عرضية أرسلها زميله محمد البريك أخفق الدفاع في تشتيتها لتصل إلى مسجل الهدف الذي هيأها لنفسه قبل أن يصوبها بدقة داخل الشباك معلنة عن أول أهداف اللقاء.

حاول لاعبو الفيحاء إعادة اللقاء إلى نقطة البداية واقتربوا من ذلك بالدقيقة 30 حينما رواغ إسبريا على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يصوب كرة تحول مسارها نتيجة ارتطامها بالمدافع محمد جحفلي لتعلو العارضة.

كاد سوريانو نجم الشوط الأول أن يعزز تقدم فريقه بعد أن وصلته كرة مشتتة بالخطأ من دفاع الفيحاء أمام مرماهم لكنه فشل في ترجمتها بتسديدة بمكان تواجد الحارس الذي أنقذ الموقف وحول الكرة لضربة ركنية نفذها البريك على رأس المدافع بوتيا حولها ناحية المرمى تدخل القائم بدل الحارس مسلم آل فريج (34).

رفض اللاعب الإسباني سوريانو أن يكتفي بهدف واحد في مرمى مسلم آل فريج وأيضاً أن يغادر فريقه إلى حجرة الملابس بهذه النتيجة إذ أضاف هدفاً ثانياً في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

في الشوط الثاني دخل الضيوف أكثر إصراراً وعزيمة على زيادة الغلة التهديفية حيث كان الحماس بادياً على أدائهم سرعان ما تجرم هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط، وذلك عندما مرر البديل نواف العابد كرة بينية مثالية إلى النجم كارلوس أدواردو على حافة منطقة الجزاء سددها مباشرة بطريقة جميلة عن يمين الحارس ارتطمت في القائم قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك معلنة عن ثالث الأهداف (55).

لم يكد فريق الفيحاء يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بهدف رابع بعد مرور دقيقتين فقط حينما عاد اللاعب أدواردو من جديد وأطلق قذيفة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك بصورة كربونية عن هدفه الأول.

تمكن الفيحاء من تقليص النتيجة بالدقيقة 82 عن طريق اللاعب ضيف الله القرني الذي سجل هدف ماء حفظ الوجه لفريقه عقب استغلاله لتمريرة مميزة من زميله نواف الصبحي وضعته بمواجهة المرمى مستغلاً خطأ من المدافع علي البليهي.

واصل اللاعب البديل نواف العابد تألقه بتوزيعه الهدايا المجانية لزملائه حينما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس مسلم آل فريج تابعها الفنزويلي ريفاس داخل الشباك مسجلاً الهدف الخامس للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.