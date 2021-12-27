فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج الحوكمة للربع الثاني .. تعرف على التفاصيل

لدعم إضافي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، اليوم الاثنين نتائج الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2021-2022م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية.

وكشفت النتائج عن تصنيف أندية "الاتفاق، الفيحاء، الهلال، الفيصلي، التعاون، الحزم، الفتح، الشباب، الرائد، النصر، الباطن، أبها، والطائي" على التوالي، ضمن الفئة الأولى والتي تخولها الحصول على دعم مستحق يوازي "5 ملايين ريال"، فيما صنفت أندية "ضمك، الأهلي، والاتحاد" ضمن الفئة الثانية والحصول على دعم مستحق يقدر بـ "3 ملايين ريال".

وجاءت هذه النتائج بعد دراسة وافية لكل المستندات الخاصة بهذه الأندية، حيث جرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محددة، مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكم والرقابة، والإدارة الماليّة، والأنشطة التسويقية والفعاليّات.