وزير الصحة: جميع اللقاحات في المملكة أظهرت حماية عالية

نصح الجميع بالمسارعة إلى التطعيم حماية لأنفسهم من الفيروس

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الجميع، بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال "الربيعة" مغرّداً: ‏جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وأضاف: أنصح الجميع بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من هذا الفيروس الخطير.