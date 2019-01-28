أمير الرياض يشارك سفارة الهند احتفالاتها باليوم الوطنى

شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل سفارة جمهورية الهند لدى السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الهند لدى السعودية أحمد جاويد، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السعودية.