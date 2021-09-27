بدء التدريب في النسخة "4" من برنامج "بناء الكفاءات"

تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. وهذه مساراته

بدأ المتدربون المنضمون لبرنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الرابعة تدريبهم في البرنامج الذي تُقدمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون والشراكة مع "المعهد التنفيذي بجامعة وارتون الأمريكية"، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مرحلة فرز جميع المتقدمين للانضمام إلى البرنامج.



وذكرت الهيئة أن عدد المتدربين في النسخة الحالية من البرنامج بلغ 100 متدرب ومتدربة، جرى اختيارهم وفق عدة معايير تضمن انضمام خريجي الجامعات المتميزين من الجنسين، ليتم بعد ذلك صَقْل مهاراتهم المهنية في 9 مسارات تدريبية، هي: العمليات، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، والتحليل والمخاطر، بالإضافة إلى الأنظمة التقنية والرقمنة، ورأس المال البشري، والاستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي، وكذلك الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.



ويُعد برنامج "بناء الكفاءات" أحد البرامج الأكاديمية التي تنفذها أكاديمية الهيئة، التي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتيح للخريجين فرصة التأهيل المهني في عدد من المسارات التدريبية.



ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين به، من أبرزها: حضور برامج تدريبية بالتعاون مع "المعهد التنفيذي بجامعة وارتون الأمريكية"، الذي يُعد من أفضل عشر جهات للتعليم القيادي في العالم.



ويقدم البرنامج للمتدرب تأمينًا طبيًا له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.