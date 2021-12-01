وزير الشؤون الإسلامية يبدأ جولة تفقدية لقطاعات الوزارة بجازان

للوقوف على احتياجات الفرع وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني 1443هـ، جولة تفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة جازان.

ويقوم آل الشيخ -خلال الجولة- بالوقوف على احتياجات فرع الوزارة بجازان وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة، كما يلتقي بمنسوبيها والدعاة وأئمة المساجد والخطباء، إلى جانب عقد اجتماعات بالمسؤولين لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وتأتي هذه الجولة تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة للوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، بالقيام بزيارات تفقدية لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ للاطلاع على سير العمل وتطويره، والنهوض به؛ بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030.