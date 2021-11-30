"الباردة الأولى" تطرق أبواب المملكة.. تقرير مرتقب من "الأرصاد" اليوم

متحدث المركز الوطني: كتلة هوائية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

أوضح الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه سيتم إصدار تقرير اليوم بخصوص المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الباردة الأولى في الشتاء.

وأشار المركز إلى أنه واعتبارًا من مساء الأربعاء إلى السبت المقبل، ستكون هناك كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.

وذكر المركز أن هذه المناطق هي: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.