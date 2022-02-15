جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدر

أطاحت به القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحوزته 576 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.