جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدر

أطاحت به القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحوزته 576 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

شرطة جازان الحشيش

0

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 07:17 PM

أطاحت به القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب

جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

2 561

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحوزته 576 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شرطة جازان الحشيش

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022