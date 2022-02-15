جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحوزته 576 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
شرطة جازان الحشيش
أطاحت به القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحوزته 576 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.