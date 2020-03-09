"البيئة" تضبط 3 سوريين لمخالفتهم نظام الصيد بجدة

تحرير محضر ضبط وحرس الحدود بالشعيبة يباشر

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، ضبط ثلاثة متنزهين من الجنسية السورية مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، أثناء صيدهم، وكان بحوزتهم بندقتا صيد، و40 كجم سمك متنوع.

وقال "الغامدي": تم تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة المسدودة والتابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.