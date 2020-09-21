"أمان فائق".. "واتساب" يختبر تقنية جديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" بدأ باختبار تقنية جديدة ستقدم "أماناً فائقاً" لمستخدميها.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتساب" يختبر حالياً إمكانية إضافة "ماسح بصمات الأصابع" لتشغيل التطبيق، لزيادة أمان المستخدمين، وضمان خصوصيتهم.

كما أن "واتساب" يخطط أيضاً لتفعيل تشغيل خدمة "واتساب ويب" عن طريق إضافة خطوة أخرى بدلا من "المسح الضوئي" أو "رمز الاستجابة السريع" على الهاتف فقط، بل بإضافة "بصمة الإصبع" أيضاً.

ولا تزال تلك التقنية تخضع للاختبار عبر إصدار "واتساب بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

وسيضمن نظام المصادقة ببصمة الإصبع هذا أن محادثات واتساب الخاصة بك آمنة على سطح المكتب، وإنشاء طبقة من الأمان الكامل للمستخدمين، سواء على الهاتف أو الويب.

ويمكن حاليا تفعيل قفل بصمة الإصبع على "واتساب" عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ولتمكين قفل بصمة الإصبع على واتساب، انقر فوق الإعدادات، وانتقل إلى الحساب، ثم الخصوصية وقفل بصمة الإصبع. يمكنك بعد ذلك فتح تشغيل باستخدام بصمة الإصبع وتأكيد بصمة إصبعك.