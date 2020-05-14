مختبرات جامعة المؤسس تشارك "الصحة" عمليات المسح النشط لـ"كورونا"

عبر استثمار خبرات وإمكانيات "رؤية" الطبية المتخصصة

وجّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بالتعاون ودعم المعنيين بالرعاية الصحية في المملكة، وذلك التنسيق والمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا COVID-19.

يأتي هذا سعياً من الجامعة الملك عبدالعزيز في دعم جهود وزارة الصحة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تضافر الجهود والإمكانات للمواجهة والسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة؛ لمنع انتشاره، ومنها القيام بعمليات المسح النشط للكشف المبكر الذي بدأت فيه وزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة.

واتفق الجانبان على استثمار خبرات وإمكانيات مختبرات "رؤية" الطبية المتخصصة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، لتشارك ضمن منظومة العمل التكاملي لقطاع المختبرات وبنوك الدم في المملكة، والقيام بواجبها التكاملي بإشراف وتعاون مع وزارة الصحة.

وتقدم الجامعة كل الإمكانات البشرية والمادية المتميزة والتي حرصت على مدار سنوات ماضية في تأسيس وإقامة أفضل المختبرات المتخصصة والمدعومة باستشاريين وأخصائيين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة كما تأتي هذه الخطوة في إطار تسخير جهودها وإمكاناتها الطبية والبشرية لخدمة الوطن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسيساهم المركز ومختبر رؤية مع وزارة الصحة في إجراء حوالي ٤٠٠ فحص يوميا