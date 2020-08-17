"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على محافظتي الحناكية والمهد

قالت: حالة تستمر حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- غدًا، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بمحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.