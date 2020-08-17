"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على محافظتي الحناكية والمهد

قالت: حالة تستمر حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- غدًا، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بمحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 09:38 AM

قالت: حالة تستمر حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على محافظتي الحناكية والمهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- غدًا، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بمحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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