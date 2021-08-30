المعارضة السورية تقتل 4 من عناصر النظام وتجرح 15 في درعا

قوات "الأسد" تردُّ بقصف صاروخي مكثَّف على غرب المدينة

قتلت المعارضة السورية اليوم الاثنين 4 من عناصر النظام السوري، وجرحت 15 آخرين، في قصف لحواجز النظام في مدينة درعا.

واعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد بالخسائر البشرية، مشيرة إلى رد عناصر النظام على قصف المعارضة.

من جانبها، أفادت مصادر محلية بارتفاع وتيرة قصف النظام لمناطق المعارضة في درعا، وبيَّنت أن النظام السوري أطلق 20 صاروخًا أرض-أرض من نوع "فيل" خلال أقل من ساعة، مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء مدينة طفس غرب درعا.