مسعفان برفحاء ينقذان حياة مواطن تعرض لتوقف القلب والتنفس

تم تسليمه لقسم الطوارئ وإجراء اللازم والآن تحت الملاحظة

نجح مسعفان يعملان في مركز إسعاف الهلال الأحمر في محافظة رفحاء، في إنقاذ حياة مواطن تعرض لتوقف في الجهاز التنفسي والقلب.

وذكرت مصادر لـ"سبق" أن الفرقة الإسعافية بمركز رفحاء تلقت بلاغاً بوجود حالة توقف قلب وتنفس لمواطن سبعيني في حي القادسية، فتحركت على الفور إلى الموقع.

وقالت المصادر: إن المسعفين محمد ساير الشمري وزميله بدر محمد الدخيل بالفرقة الإسعافية قاما بفحص المريض وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CBR) له حتى عاد ينبض ويتنفس من جديد.

وأشارت المصادر إلى أن المسعفين حافظا على نبض المريض حتى وصوله إلى مستشفى رفحاء العام، وتم تسليمه لقسم الطوارئ، وإجراء اللازم له وهو الآن تحت الملاحظة.