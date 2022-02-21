حب وانتقام.. فتاة يمنية تخطف طليقها.. وهذا ما فعلته به

قصة غريبة وعجيبة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بشكل كبير، وتروي واقعة اختطاف شاب على يد فتاة من محافظة تعز.

وقال موقع "اليمن اليوم": اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن واقعة غريبة ونادرة الحدوث في اليمن؛ حيث قامت فتاة يمنية باختطاف رجل وسط مدينة تعز.

وفي البداية تداول رواد مواقع التواصل الواقعة باعتبارها دعابة؛ ولكن أثبتت المذكرة الرسمية الصادرة عن مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، أن تلك الواقعة حدثت بالفعل وحقيقة؛ حيث أفادت بأن فتاة تُدعى "تغريد خالد الشرعبي" من محافظة تعز، قامت بخطف المجني عليه وهو طليقها.

وبدأت القصة عندما تزوجت "الشرعبي" من "مبارك سلطان الوافي"، قبل أن ينفصلا ويحدث الطلاق، وبعدها تزوج مبارك سلطان الوافي من فتاة أخرى؛ وهو ما جعل "الشرعبي" تقوم باختطافه يوم 7 فبراير الجاري، ثم المطالبة بدفع مبلغ مالي.

مارست عليه التعذيب

وكانت الخاطفة قد اعترفت في منشور على صفحتها على فيسبوك، باختطاف "الوافي"، فقالت: "نعم خطفته ومن ثم ضربته وطعنته ثم أطلقت سراحه". كما تضمنت منشورات "تغريد" تهديدات ساخرة وصورًا للمختطف، مع آثار لدم وآثار تعذيب عليه؛ الأمر الذي دفع البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه بالقبض على المتهمة.

وأوضحت المدعى عليها، أنه كان بينها وبين المجني عليه (طليقها) اختلاف في وجهات النظر قبل زواجها منه، وأنها كتبت عنه في مواقع التواصل قبل نحو سنة، كتابات أزعجته.

وتضيف أنه في تلك الفترة بذل محاولات عديدة للزواج بها حتى ظنته صادقًا: "قلت في نفسي ما محبة إلا بعد عداوة"، وحين تم زواجها من المجني عليه، بدأت تظهر دوافعه من الزواج، حيث كان هدفه الانتقام؛ بحسب روايتها، فأخذ حقوقها ومن ثم طلّقها… "بل تجاوز ذلك إلى نشر صوري وإرسالها لأعدائي". وحسب "تغريد" فإن القانون "عَجِزَ عن أخذ حقي؛ وهذا ما دفعني إلى أخذ حقي بيدي".

وفي النهاية صدر قرار بتوقيف "الشرعبي" للتحقيق معها بشأن واقعة الخطف.