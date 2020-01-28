"التقاعد": صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019

بلغ عدد المتقاعدين الذكور والإناث 42545 متقاعداً

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة بلغ 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م، بزيادة 1.63% عمّا صُرف خلال عام 2018م.

وأفادت "التقاعد" أن إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين بنهاية عام 2019م، بلغ 1.217.257 متقاعداً ومستفيداً.

وبيّنت أن عدد المتقاعدين (الذكور والإناث) خلال عام 2019م بلغ 42545 متقاعداً بزيادة 5.4% عن عام 2018م، يمثل المتقاعدون العسكريون 55%، فيما يمثل المتقاعدون المدنيون 45%.

وأشارت "التقاعد" إلى أن المتقاعدات خلال عام 2019م يمثلن 15.8% من إجمالي عدد المتقاعدين، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2019م، 34589 مستفيداً بزيادة 6% عن عام 2018م.