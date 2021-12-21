لماذا يرفض الأمريكيون والأوروبيون الإنجاب في الوقت الحالي؟

وجد استطلاع رأي جديد أجراه مركز بيو للأبحاث، أن نسبة متزايدة من البالغين الأمريكيين الذين ليس لديهم أطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً، ينوون البقاء على هذا الوضع.

في كل البلدان الأوروبية، سجّل معدل الخصوبة في عام 2021 أقل من 2.1 مولود لكل امرأة، وهو ما يُعد بشكل عام "معدل الاستبدال" للسكان.

وفي عددٍ من تلك البلدان، سجّلت معدلات المواليد أدنى مستوياتها.

معدل المواليد العالمي آخذ في الانخفاض، لكن لم يعد هذا شيئاً جديداً، إذ إنه في حالة انخفاضٍ منذ عام 1950، وفقاً للبيانات التي يجمعها مكتب المراجع السكانية غير الربحي الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً له.

لكن الانخفاض في السنوات الأخيرة كان صارخاً بشكلٍ خاص، ففي عام 2021 بلغ معدل الخصوبة العالمي 2.3 مولود لكل امرأة، مقابل 3.2 مولود في عام 1990.