فرنسا.. تعيين "كاستيكس" رئيسًا للوزراء خلفًا لإدوار فيليب

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، جان كاستكس رئيسًا للوزراء خلفًا لإدوارد فيليب، الذي تقدم بوقت سابق من اليوم باستقالته.

وطبقاً لـ"رويترز"، قال قصر الإليزيه في بيان قصير إن "كاستكس سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. ويحل محل إدوارد فيليب".

وعرف "كاستاكس" بدوره في إدارة خروج فرنسا من الأزمة الصحية إثر تفشي كورونا.

وعمل جان كاستكس في ديوان المحاسبة، وكان نائب سكرتير رئاسة الجمهورية، بين عامي 2011 و2012. أعيد انتخابه عمدة براديز ل. (Pradyrnes-Orientales) بنسبة 75.7٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في 15 مارس.

وكان ماكرون أعلن قبيل استقالة فيليب أنه ينوي رسم "مسار جديد مع فريق جديد"، وقال الرئيس في مقابلة تلفزيونية لإحدى المحطات، يوم الخميس: "سينبغي عليّ أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية "صعبة للغاية".