الأخضر في المركز الـ67.. تونس تتصدر عربيًّا وبلجيكا عالميًّا

في تصنيف "فيفا" لشهر أكتوبر

حل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز 67 عالميًّا، والسادس آسيويًّا وعربيًّا، والثاني خليجيًّا، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر أكتوبر؛ متراجعا مركزًا واحدًا.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف الذي أصدره «فيفا» الخميس؛ فيما حل فرنسا ثانيًّا، والبرازيل ثالثًا، وإنجلترا رابعًا، والبرتغال خامسًا.

وعلى مستوى قارة آسيا، احتل المنتخب الياباني الصدارة بقدومه في المركز 27 عالميًّا، وبعده إيران في المركز 29، ثم كوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، ثم الأخضر في المركز 67.