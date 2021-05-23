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قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 5 مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على ينبع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع؛ تضمن رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وأتربة مثارة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.