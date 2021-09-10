الولايات المتحدة.. ‏‎167,638‎‏ إصابة و‎‏‏‎1,727‎‏‎‏ وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

‏سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎167,638‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏و ‏‎‏‎‏‎1,727‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ‏



ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎40,703,234‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎654,409‎‏ حالة. ‏