سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,703,234، فيما بلغ عدد الوفيات 654,409 حالة.
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 167,638 إصابة جديدة و 1,727 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 40,703,234، فيما بلغ عدد الوفيات 654,409 حالة.