الولايات المتحدة.. ‏‎167,638‎‏ إصابة و‎‏‏‎1,727‎‏‎‏ وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

‏سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎167,638‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏و ‏‎‏‎‏‎1,727‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎40,703,234‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎654,409‎‏ حالة. ‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 11:06 PM

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة.. ‏‎167,638‎‏ إصابة و‎‏‏‎1,727‎‏‎‏ وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

سياتل

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‏سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎167,638‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏و ‏‎‏‎‏‎1,727‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎40,703,234‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎654,409‎‏ حالة. ‏

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