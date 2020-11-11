حائل.. تنبيه من أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

الأرصاد: تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏