حائل.. تنبيه من أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

الأرصاد: تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية حائل

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11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:30 AM

الأرصاد: تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

حائل.. تنبيه من أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار ‏رعدية ‏من متوسطة ‏إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.‏

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية حائل

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