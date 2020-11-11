حائل.. تنبيه من أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية حائل
الأرصاد: تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.