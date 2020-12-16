"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.087 حقيبة شتوية بإقليم في باكستان

استفاد منها 6.522 فرداً من الأطفال والنساء وكبار السن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.087 حقيبة شتوية للمعوزين والأسر الفقيرة في إقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.522 فرداً من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتم توزيع 308 حقائب في منطقة سوات استفاد منها 1.848 فرداً، و322 حقيبة في منطقة شاتيلا استفاد منها 1.932 فرداً، و457 حقيبة في منطقة شترال استفاد منها 2.742 فرداً.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة.