"أمانة جدة" ترصد مخالفات في متجر شهير جنوب المحافظة

بعد شكوى تلقتها من مواطن.. وتم إيقاع العقوبة بحقه

شنَّت إدارة رقابة الأسواق بالإدارة العامة للخدمات البلدية، التابعة لوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، حملة دهم مساء اليوم على أحد متاجر التسوُّق الشهيرة بحي الأمير فواز جنوب المحافظة؛ وذلك عقب شكوى من مواطن.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المراقبين رصدوا مخالفات لـ10 عمال، لا يحملون كروتًا صحية، و10 آخرين لا يلتزمون بالزي الرسمي.

وأضاف بأن المراقبين رصدوا تدني مستوى النظافة العامة، واستخدام أسطح غير صالحة لتداول المواد الغذائية؛ فتم إيقاع العقوبة بحق المتجر.