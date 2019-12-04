زعماء "الناتو": التحركات العدوانية لروسيا تهدّد أمن دولنا

أكّد العلاقة الوثيقة بين أوروبا وأمريكا الشمالية

أجمع زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم (الأربعاء)؛ على أن التحركات العدوانية لروسيا تهدّد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.

وأكد 29 زعيمًا في بيان أوردته "رويترز" عقب اختتام قمتهم في لندن؛ الصلة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية، واتفاق الدفاع المشترك بينهما؛ حيث يعد أي هجوم ضد أي دولة هجومًا على الجميع.

لفتوا إلى أن النفوذ المتنامي للصين يقدم فرصًا وتحديات للحلف.

الناتو روسيا

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04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 05:46 PM

أكّد العلاقة الوثيقة بين أوروبا وأمريكا الشمالية

زعماء "الناتو": التحركات العدوانية لروسيا تهدّد أمن دولنا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أجمع زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم (الأربعاء)؛ على أن التحركات العدوانية لروسيا تهدّد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.

وأكد 29 زعيمًا في بيان أوردته "رويترز" عقب اختتام قمتهم في لندن؛ الصلة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية، واتفاق الدفاع المشترك بينهما؛ حيث يعد أي هجوم ضد أي دولة هجومًا على الجميع.

لفتوا إلى أن النفوذ المتنامي للصين يقدم فرصًا وتحديات للحلف.

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