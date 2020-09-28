"بر الليث" توفِّر 200 جهاز إلكتروني للطلاب المحتاجين بمدارس المحافظة

المهابي: ضمن مبادرات الجمعية الاجتماعية لمساعدتهم في التعليم عن بُعد

بدأت جمعية البر الخيرية بالليث في تفعيل شراكتها بالتنسيق مع إدارة التعليم بالليث وقسم الإرشاد الطلابي وقيادات المدارس (بنين / بنات) لسد احتياج عدد 200 طالب وطالبة بمدارس الداخل، وذلك بتزويدهم بأجهزة ذكية لخدمتهم في التعليم عن بُعد.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالليث عباس المهابي بأن هذه الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم وقيادات المدارس لخدمة أبنائنا الطلاب من ذوي الدخل المحدود، التي تستهدف مدارس البنين والبنات التي تقع داخل المحافظة، تعد شراكة "ناجحة"، وستحقق أهدافها - بإذن الله تعالى-.

وأوضح "المهابي" أن هذه الشراكة تأتي بالتزامن مع عودة المدارس عن بُعد، وحاجة بعض الطلاب من ذوي الدخل المحدود إلى الدعم والمساعدة بتوفير الأجهزة إلكترونية التي تساعدهم على مواصلة تعليمهم عن بُعد.



