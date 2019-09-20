"إيران أفلست تقريبًا".. "ترامب" يصرِّح.. وعقوبات تجفف منابع أذرع الملالي

فيما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الهجوم على "أرامكو" متهور وغير مقبول

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أن هجوم إيران على السعودية غير مقبول ومتهور، كما أوضحت الوزارة أن عقوبات واشنطن الجديدة تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة، وهي (الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، والحوثيون).

ووفق ما ذكرت "العربية"، حذرت أيضًا الخزانة الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على "أنظمتهم المالية".

وبدوره، أفاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران "كبيرة جدًّا"، موضحًا أن البنك المركزي الإيراني هو آخر مصدر أموال لطهران.

قطع التمويل

وبدورها، أكدت واشنطن أن العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكتها الإرهابية، مشيرة إلى أنها ستواصل الضغط على نظام إيران القمعي، وأعلنت أنها ستطبق العقوبات بقوة لقطع تمويل إرهاب نظام إيران خارجيًّا، وقمعه داخليًّا.

أمريكا مستعدة للخيار العسكري

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

ورد "ترامب" في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران، وقال: "إن الولايات المتحدة دائمًا مستعدة. إيران أفلست تقريبًا، ووضعها الاقتصادي صعب جدًّا".

كذلك أضاف ترامب بأنه على قادة إيران وقف دعمهم الإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم.