معرض الإبداع الأول "أحاجي" يختتم فعاليته بـ"صحة جازان"

تضمن عدداً من الأركان

اختتم أمس معرض الإبداع الأول "أحاجي" الذي أطلقه مكتب الإبداع بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، وحظي بتدشين المدير العام عبدالرحمن بن دبي الحربي، وتضمن عدداً من الأركان شملت: ركن التفكير السريع، والتفكير المنطقي، والتفكير الجانبي، والتفكير البصري، والتفكير الإبداعي، وركن التفكير التكتيكي.



كما اشتمل المعرض على عدد من الألعاب المختلفة مثل لعبة سودوكو، ولعبة الشطرنج، ولعبة المتاهة والتوازن، ولعبة إكس أُو، ولعبة الحلقات التي تنمي التفكير والمهارات العقلية بطريقة مرحة وجذابة.



واستمر المعرض طوال ثلاثة أيام حيث فُتحت أبوابه منذ الساعة العاشرة من صباح الأحد لكافة منسوبي ومنسوبات صحة جازان، فيما تم تخصيص اليوم الأخير منه لأطفال منسوبي "صحة جازان"، وشهد إقبالاً كثيفاً، وحظي برضا مسؤولي صحة جازان والزوار.



وكان مدير عام "صحة جازان" أشاد خلال جولته بالمعرض واطلاعه على محتوياته واستماعه لشرح موجز عن أهدافه، مشيداً بالجهود العظيمة التي وقفت خلف نجاح هذا المعرض. كما شارك في التحدي واللعب، مبدياً رضاه وسعادته، وكرم مدير عام صحة جازان ومدير مكتب الإبداع أبطال الإبداع الذين قدموا أفكاراً إبداعية للمكتب خلال الأشهر القليلة الماضية.



وأوضحت مديرة مكتب الإبداع بصحة جازان هدى بنت محمد صميلي، أن المعرض سعى إلى نشر الإيجابية والتفكير الإبداعي بين العاملين والعاملات في القطاع الصحي، كما هدف لممارسة التفكير بأنواعه ممارسة فعلية من خلال الألعاب التي تم توفيرها والتي تزيد من حدة القدرات العقلية للمشاركين بأسلوب اللعب والمرح، مشيرة إلى توفير ألعاب خاصة للأطفال تتناسب مع أعمارهم.



ويأتي ذلك في إطار اهتمام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، ممثلة بمكتب الإبداع، بتقديم برامج نوعية للموظفين والموظفات تحفز على الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية الريادية والمواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.