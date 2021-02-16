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14 وفاة ترفع الإجمالي إلى 1.041.. والإصابات 355 ألفًا

الإمارات تسجل 3.236 إصابة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 3.236 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي المصابين ارتفع بذلك إلى 355.131 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.041 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.634 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 340.365 حالة.