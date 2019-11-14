لأول مرة بالمنطقة الجنوبية.. قسطرة ناجحة لاستبدال الأورطي في نجران

دون الحاجة لعملية قلب مفتوح والمريضة غادرت المستشفى بصحة جيدة

قام فريق طبي في مركز القلب بمستشفى الملك خالد بنجران، بإجراء عملية ناجحة لاستبدال الصمام الأورطي لمريضة؛ حيث تم إجراء القسطرة القلبية دون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة بفضل الله.

وتفصيلًا أوضحت "صحة نجران"، أنه تم إجراء القسطرة القلبية دون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، في إجراء يُعَد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.

وفي نفس السياق، أوضحت "صحة نجران"، أنه تم إجراء عمليتين نوعيتين لمريضين عن طريق الشرايين التاجية بواسطة تقنية "الدريل" أو ما يُعرف "بالروتابليتور"، تم فيها فتح انسداد الشرايين، وتكللتا -ولله الحمد- بالنجاح، وغادر المريضان المستشفى وهما بصحة جيدة.

جدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان، أجرى خلال العام المنصرم 1836 عملية قسطرة قلبية، و96 عملية قلب مفتوح ناجحة بفضل الله.