أهم خمس دول سافر إليها السعوديون في يوليو 2021.. تعرف عليها

الأكثر طلباً في تذاكر السفر والفنادق

فتحت الكثير من الوجهات السياحية والدول أبوابها أمام السياح من المملكة العربية السعودية، بعد عام ونصف من الإغلاق الشامل والجزئي؛ بسبب انتشار جائحة كورونا، والآن تغيرت معادلات السفر، وأصبح الشرط الرئيسي هو التطعيم واللقاح من الفيروس الذي اقتحم العالم، وما زال بتحوراته.

ورغم أن ما يقارب 40 وجهة سياحية فتحت أبوابها للسعوديين والمقيمين، إلا أن هناك وجهات مميزة استطاعت أن تجذب أعداداً كبيرة منهم خلال شهر يوليو 2021، وأكد ممثلو وكالات السفر السعودية أن هذه الوجهات ذات الطلب المرتفع.

بدأ محيي الدين حموده مدير عام وكالة "الفارس الدولي" بجدة بوضع أهم الوجهات الأكثر طلباً من السعوديين والمقيمين بالمملكة، وهي: مصر، والمالديف، وسيشل، واليونان، وجورجيا، وأوكرانيا.

وأكد مدير عام وكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني أن الدول الأكثر طلباً هي: مصر، وأوكرانيا، وجورجيا، والمالديف، والأردن.

ولفت الخبير السياحي "خالد باوزير" إلى أن القائمة بها أكثر من خمس وجهات، ولكن الأعلى طلباً هي: مصر، وجورجيا، والمالديف، والأردن، وأوكرانيا.

أما مدير عام وكالة "سما المسافر" بالطائف نايف المخزومي فأكد أن الأكثر طلباً ورغبةً من السعوديين: المالديف، ومصر، وأوكرانيا، وجورجيا.

ونوه مدير عام وكالة "البتار للسفر والسياحة" بعنيزة صالح السليم إلى أن: مصر، وجورجيا، والمالديف، وأوكرانيا كانت الأهم في شهر يوليو، وما زالت الطلبات كبيرة إلى هذه الوجهات.

ولفت توفيق أبوالوفا من الشركة العربية لخدمات المسافرين إلى أن: المالديف، ومصر، ولندن، وفرنسا، وأوكرانيا، وأيضاً الأردن هي الأكثر طلباً.

وأكد علي الديراني من وكالة "رحلتي" على الدول: إسبانيا، واليونان، والمالديف، ومصر، وجورجيا، وسيشل أيضاً.

وأوضح علي البشر من وكالة "الدليل الشرقي" أن: مصر، وأوكرانيا، والبوسنة، وجورجيا، والمالديف هي الأعلى طلباً وحجزاً من العملاء السعوديين والمقيمين.

من ناحيته، لفت خالد الضباب من وكالة "حصن المسافر" بالرياض إلى أن الترتيب جاء على هذا النحو: أوكرانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وسيشيل، وجورجيا.

كما أشار بندر الشيخ من وكالة "نجوم السفر" بجدة إلى: أوكرانيا، وجورجيا، والمالديف، والبوسنة، وأوروبا.

من جهته، أوضح عيسى الزهراني من وكالة "الرحالة العرب" للسفر في جدة أن: أوكرانيا، والمالديف، وجورجيا، وألبانيا، والبوسنة هي أهم الوجهات المطلوبة من السياح السعوديين والمسافرين إلى الخارج.